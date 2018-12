Paolo Belli il 9 dicembre al Teatro Facchini di Medolla con “Pur di fare Musica”

» Bassa modenese - Musica

Paolo Belli torna nei teatri di tutta Italia con “Pur di Fare Musica”, la commedia musicale scritta con Alberto Di Risio che ha riscosso unanime successo di critica e pubblico nelle prime due stagioni di programmazione. La terza stagione di repliche è partita con un sold out a Novellara lo scorso 20 ottobre. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per il 9 dicembre alle 21:00 al Teatro Facchini di Medolla, Piazza del Popolo, in occasione della riapertura della struttura dopo i lavori di ripristino a seguito degli eventi sismici del 2012.

Lo spettacolo è ad ingresso gratuito per volere dell’Amministrazione Comunale e, considerata la capienza ridotta del teatro (n. 248 posti) e l’impossibilità di prenotazione, si consiglia di arrivare con un congruo anticipo. La sala aprirà alle ore 20:15.

La commedia prende il via come un normale concerto, ma da subito per Paolo cominciano le difficoltà. Peppe, percussionista e amico di lunga data, arriva in ritardo e si giustifica proponendogli dei musicisti straordinari e fidatissimi per completare la band. In realtà, a presentarsi sono alcuni musicisti bravissimi, ma decisamente “originali”: un chitarrista sordo detto “il Gelido”, quattro gemelli di origine spagnola che per dissapori familiari non suonano mai insieme e un quinto gemello “eterozigoto”, che parla uno spagnolo improbabile. Tutti elementi che porteranno Paolo a doversi districare tra equivoci, paradossi ed eccessi di protagonismo, per cercare comunque di portare a casa “la serata”. Naturalmente, il collante tra queste gag esilaranti è la Musica, che grazie alla rivisitazione dei classici del repertorio di Paolo Belli e di quelli dei suoi maestri, dà vita ad un mix inedito ed irresistibile di canzoni e risate.

Il teatro è da sempre una delle grandi passioni di Paolo, il luogo in cui può giocare con la musica e con le parole ed interagire con il suo pubblico in maniera più intima. In “Pur di Fare Musica” Belli è affiancato da sette musicisti, e con loro da vita ad una vera e propria commedia musicale, durante la quale il protagonista vuole raccontare al suo pubblico cosa vuol dire veramente “fare musica”…

“Pur di Fare Musica”, di Alberto Di Risio e Paolo Belli.

Con Paolo Belli, Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli. Regia di A. Di Risio.