“Quando profit e no profit si incontrano”: domani un incontro a Carpi

“Quando profit e no profit si incontrano: percorsi di collaborazione per il lavoro e la comunità”: questo il titolo dell’incontro a partecipazione libera e gratuita che domani, mercoledì 5 dicembre, si svolgerà a partire dalle ore 17.30 presso l’Auditorium della Biblioteca Loria di Carpi , al fine di stimolare un primo momento di confronto tra Terzo settore, tessuto economico e imprenditoriale del territorio e istituzioni sui temi del volontariato, del lavoro, della Responsabilità sociale d’impresa e dei legami e delle sinergie, attuali e potenziali, anche in luce della sottoscrizione di Volontariato per il Lavoro, l’innovativo progetto nato dalla collaborazione tra Tavolo lavoro (composto da Fondazione Casa del Volontariato, ente finalizzato al sociale della Fondazione CR Carpi, Centro Servizi per il Volontariato, Porta Aperta, Caritas Diocesana, Dedalo onlus e Cooperativa sociale Il Mantello), associazioni di categoria, ovvero ASCOM Confcommercio, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confindustria Emilia, LAPAM-Confartigianato, Legacoop Estense, Confesercenti e Unione delle Terre d’Argine.

A introdurre la tavola rotonda di domani saranno Nicola Marino e Paolo Zarzana, rispettivamente Presidente di FCV e CSV Modena, seguiti da Alessandra Smerilli, docente straordinario di Economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione ‘Auxilium’, che terrà un intervento sull’interconnessione tra impresa, lavoro e volontariato a servizio dello sviluppo integrale. Di condivisione di valori in vista della creazione di valore tratterà poi Chiara Consorti, responsabile delle Risorse umane di THUN Logistics, mentre l’Assessore ai Servizi sociali dell’Unione Alberto Bellelli interverrà in merito alla Responsabilità sociale d’impresa. Il dibattito, al termine del quale sarà firmato l’accordo di collaborazione del progetto Volontariato per il Lavoro, verrà moderato da Monica Brunetti, referente del Tavolo lavoro FCV.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.casavolontariato.org e la pagina Facebook Fondazione Casa del Volontariato.