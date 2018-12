Tentato furto in cartolibreria ad Imola

» Bologna - Cronaca

Questa notte, una banda di ladri, utilizzando una rastrelliera per biciclette come ariete, ha tentato di forzare la vetrina di una cartolibreria situata in via Cavour, ma non ci è riuscita perché è stata “disturbata” dall’arrivo dei Carabinieri che si trovavano in zona per i consueti controlli del territorio. Ad informare i militari è stato un cittadino residente in zona che, sentendo dei rumori sospetti provenire da sotto casa, non ha esitato a chiamare il 112. Sono in corso accertamenti al fine di individuare elementi utili per l’identificazione dei malviventi in fuga.