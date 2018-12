Venerdì inaugura a Ravarino la rassegna “Ti invitiamo all’opera”

» Bassa modenese

Sarà il Quartetto d’Arte Arpe Diem ad inaugurare la settima stagione della rassegna “Ti invitiamo all’opera” organizzata dal Comune di Ravarino in collaborazione con l’Associazione Culturale Cantieri d’Arte. “Siamo orgogliosi”, riferisce il Sindaco Maurizia Rebecchi “di essere riusciti ad avvicinare il pubblico al genere operistico, e di trasformare di volta in volta il nostro piccolo Teatro in un grande Teatro , dando la possibilità a tante persone di apprezzare affermati artisti e di ascoltare giovani talenti”.

Il primo concerto si terrà Venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 21 presso il Teatro Arcadia di Ravarino. La rassegna continuerà poi con due appuntamenti in gennaio 2019 (il 6 gennaio Capodanno con l’Operetta e il 26 gennaio il tradizionale concerto di Belcanto con gli allievi di Raina Kabainwanska) e uno in febbraio (Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, il 10 febbraio 2019).

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e si svolgono alle ore 21, ma i posti vanno prenotati telefonicamente, telefonando al n. 331 7485761 dalle ore 9 alle 12.

Il primo concerto è dunque affidato alla maestria di quattro arpisti che proporranno il programma “Arpa fantastica”, un programma accattivante che saprà valorizzare le peculiarità dell’arpa, arricchito con numerose sorprese.