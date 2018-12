A Casalgrande una domenica all’insegna del Natale

» Casalgrande

Il 9 dicembre a Casalgrande, Pro Loco e Com.Re con l’amministrazione comunale organizzano i Mercatini di Natale. Ci saranno la Casetta di Babbo Natale e caramelle per i bambini, Giostra e giochi per grandi e piccini; attivi tutto il giorno lo stand Ema (con biscotti e pandoro) e lo stand del Gruppo Alpini (vin brûlé e gnocco fritto). Alle 16 auguri natalizi con Pro Loco e amministrazione e alle ore 18, la novità 2018 in esclusiva solo a Casalgrande, spettacolo di Videomapping, con cartoni animati sulla facciata del Comune e, a seguire, accensione del maestoso Abete Natalizio.