Al via a breve i lavori di ammodernamento dell’illuminazione pubblica di Cavezzo

Nei prossimi giorni partiranno gli interventi di riqualificazione di una parte dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Cavezzo. Obiettivo del progetto è rendere l’impianto più efficiente ed economico, sostituendo lampade con tecnologia a led ai corpi illuminanti alogeni attualmente presenti. Il primo stralcio dell’intervento di riqualificazione coinvolgerà 22 vie e sette piazze e prevede una durata di 180 giorni. L’importo di contratto della prima parte dei lavori ammonta a 319.554 euro, inclusi i costi della sicurezza. Si stima che a seguito degli interventi, il risparmio di energia sarà di circa 35.000 euro annui

sulla spesa complessivamente sostenuta. Il piano prevede d’iniziare la sostituzione dei corpi illuminanti nel centro storico ed in seguito di allargare l’intervento sulle direttrici principali.

“Dato che ci avviciniamo al periodo natalizio, i primissimi lavori non saranno eseguiti nelle aree interessate dalle manifestazioni del centro storico – commenta il Sindaco di Cavezzo Lisa Luppi – In futuro l’Amministrazione potrà valutare se e con quali modalità completare

l’investimento su tutto il territorio comunale. Vogliamo concretizzare un progetto ambizioso che contribuisca a migliorare la sicurezza ed il decoro urbano, oltre a migliorare l’illuminazione pubblica e diminuire costi di gestione e di manutenzione”.