Campogalliano per le feste natalizie

» Bassa modenese

Anche quest’anno Campogalliano festeggia Natale con un programma articolato predisposto dal Comune e dalla locale ProLoco. “Cadono i fiocchi di neve” è il titolo della prima iniziativa in calendario, giovedì 6 dicembre alla ludoteca Ludovilla di via Mattei 11 per un laboratorio dedicato ai bambini fra i 4 e i 10 anni. La prima giornata di festa in piazza Vittorio Emanuele II si terrà invece nel pomeriggio di sabato 8 dicembre, a partire dalle 15 con l’apertura del mercatino dei ragazzi, la vendita delle torte, il lancio dei palloncini, l’incontro con babbo Natale in persona e i giochi d’altri tempi proposti dalla coppia comica paglietta e Bombetta.

Il sabato successivo – 15 dicembre – alle 10.30, la Biblioteca Berselli propone lo spettacolo del Teatro dell’Orsa “La regina delle nevi”. Da mercoledì 19 a venerdì 21 dicembre si rinnova inoltre un’allegra tradizione tutta campogallianese con i canti natalizi, proposti in diversi luoghi e orari, dai bambini della scuola elementare. Da segnalare ancora il pomeriggio di sabato 22 dicembre quando, nel centro abbellito dalle luminarie, arriverà La Bandessa, ovvero una big band natalizia itinerante a riscaldare il clima insieme a vin brulè, cioccolata calda, tisane e altro ancora, per un’iniziativa a cura dei commercianti del centro storico.

Il programma si concluderà il 6 gennaio 2019 con il tradizionale Rogo della Befana a cura del Comitato Genitori, nel parcheggio della palestra polivalente, in via Mattei 15