“Canto di Natale” domenica al cinema teatro Multisala Novecento di Cavriago

» Reggio Emilia - Teatro

La Compagnia Accetella presenta “Canto di Natale” al cinema teatro Multisala Novecento di Cavriago. Domenica 9 dicembre alle 11 e alle 16,30 si accenderà la magia delle feste in sala Rossa. Lo spettacolo è ambientato durante la sera della vigilia di Natale in una Londra di metà Ottocento quando tre spiriti, quello del Natale Passato, del Natale Presente e del Natale Futuro, fanno visita all’anziano e scorbutico Ebenezer Scrooge, che mal sopporta il clima di festa che coinvolge la città e che, durante la sua vita ha trascurato tutto e tutti, compresa la sua famiglia. I tre fantasmi faranno ripercorrere a Scrooge la sua esistenza fino a quel momento, il suo presente, e gli faranno vedere cosa accadrà nel futuro. Spettatore, suo malgrado, di questi eventi e premonizioni, Scrooge capirà i suoi errori e cercherà di porre rimedio a ciò che ha fatto di sbagliato. La sera della vigilia di Natale in una Londra di metà Ottocento, un uomo avaro ed egoista cambierà per sempre.

Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Charles Dickens pubblicato nel 1843, uno spettacolo che, utilizzando le tecniche del teatro d’attore, del teatro delle marionette e delle figure, ripercorrerà le atmosfere, le emozioni e i significati di uno dei racconti sul Natale più belli e commoventi.

Prezzi dei biglietti: 6 euro (prezzo unico). I biglietti sono in vendita alla Multisala Novecento nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21.30; sabato e festivi dalle 16 alle 21. E’ possibile acquistare i biglietti per telefono (0522372015) se il pagamento viene fatto tramite carta di credito. I biglietti si possono acquistare anche su www.multisala900.it con pagamento con carta di credito. I biglietti sono in vendita anche da: Mangiafuoco shop – via Edison 2, Reggio Emilia (tel 0522 332667 – info@mangiafuocoshop.it; giorni feriali dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; chiuso giovedì pomeriggio); Associazione Culturale Mmcdc, Via Premuda 40/10, Reggio Emilia (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, tel. 3292238855).