Congresso Silp Cgil Modena: Vincenzo Palladino eletto nuovo segretario

Vincenzo Palladino è il nuovo segretario provinciale del sindacato di polizia Silp/Cgil Modena. L’assemblea congressuale del Silp/Cgil – composta da 25 delegati che si riconoscono nel documento unico denominato “Il lavoro è” specifico sulle tematiche sindacali di polizia – ha votato il nuovo Comitato Direttivo (20 membri) e i 7 delegati modenesi al prossimo congresso regionale Silp. Il Direttivo ha a sua volta eletto Palladino all’unanimità.

Il Silp Cgil è il secondo sindacato per rappresentanza tra il personale di polizia a livello provinciale.

Al congresso del Silp hanno portato stamattina il loro saluto il prefetto di Modena dottoressa Paba e il questore dottor Agricola.

Palladino, 46 anni, era già in segreteria Silp e lavora da 17 anni in Questura a Modena. E’ iscritto al Silp dalla sua fondazione.

Palladino, sulla scia del suo predecessore Beppe Stanziale, continuerà a dar voce ai numeri impietosi della diminuzione delle unità effettive di operatori di polizia nella provincia di Modena che si è avuta in questi anni, a fronte di una sempre maggiore complessità di situazioni e di eventi sul nostro territorio (gestione dell’immigrazione, reati predatori, reati informatici).

Impegno prioritario è anche quello di farsi portavoce delle difficoltà legate all’attività lavorativa dei poliziotti modenesi e di contribuire all’individuazione delle opportune soluzioni.