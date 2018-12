Due sconfitte consecutive per l’uBroker Hockey Scandiano

» Scandiano - Sport

Sono due le sconfitte consecutive per l’uBroker Hockey Scandiano. Ma se il ko di Lodi poteva essere considerato qualcosa di preventivabile e relativamente indolore, questa sconfitta casalinga contro il Monza (4-5) è davvero un gran brutto colpo. Troppo importante era, per la classifica, lo scontro diretto di martedì sera coi brianzoli – sia in chiave qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia che in chiave playoff. I rossoblù, in un cruciale crocevia di stagione, erano chiamati a dare una svolta alla stagione; e invece sono entrati in campo assolutamente non pronti, giocando il peggior primo tempo casalingo di questo scorcio di campionato. Timidi in difesa, senza cattiveria e idee in attacco, gli uomini di Crudeli hanno cambiato marcia nella ripresa, provando concretamente a riequilibrare i rapporti di forza in campo; ma il vero risveglio è avvenuto solo negli ultimi minuti, quando era ormai troppo tardi.

Sulla prestazione ha inciso negativamente anche l’assenza di Giorgio Maniero, fuori per un problema all’adduttore, ma nel complesso si può dire che l’uBroker abbia costruito la propria sconfitta con un primo tempo troppo negativo e una ripresa con ancora troppe disattenzioni. Se non altro, nei secondi 25 minuti, si è assistito a un match anche spettacolare, oltre che intenso, con un finale dove Scandiano si avvicinava ripetutamente venendo sistematicamente ricacciato indietro. Cinque reti negli ultimi cinque minuti dicono di un finale scoppiettante ed emozionantissimo, dove è mancato davvero poco che l’uBroker riuscisse a perfezionare la rimonta incredibile.

Il tecnico Crudeli dovrà ora assolutamente resettare i suoi, per affrontare la trasferta di sabato a Sandrigo in perfette condizioni. Tornare alla vittoria è qualcosa di inderogabile.

Il tabellino

UBROKER HOCKEY SCANDIANO-TEAMSERVICECAR MONZA 4-5 (primo tempo 0-2).

Reti 1° tempo: 8.08 Martinez, 11.23 Zucchetti.

Reti 2° tempo: 0.25 Montivero, 9.09 Martinez, 18.59 Montivero, 19.26 Zucchetti, 22.55 Saavedra, 24.06 Martinez, 24.47 Saavedra.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Franchi, Baieli, Montivero, Gallo, Saavedra, Buralli, D’Anna, Errico. Allenatore: Crudeli.

TEAMSERVICECAR MONZA: Zampoli, Lanzarotto, Martinez, Galimberti, Schena, Olle, Franci, Nadini, Zucchetti, Uboldi. Allenatore: Colamaria.

Arbitri: Andrisani e Parolin.

I risultati delle partite della nona giornata d’andata. Sabato 1 dicembre: Vercelli-Sandrigo 3-3, Breganze-Thiene 6-2. Martedì 4 dicembre: Trissino-Lodi 2-4, Sarzana-Follonica 7-2, Forte dei Marmi-Bassano 2-1, Scandiano-Monza 4-5, Viareggio-Valdagno 4-6.

La classifica. Lodi 21, Forte dei Marmi 20, Valdagno 20, Sarzana 19, Follonica 18, Monza 16, Breganze 14, Scandiano 13, Viareggio 12, Trissino 11, Vercelli 8, Bassano 6, Sandrigo 1, Thiene 0.

Le partite della decima giornata d’andata. Sabato 8 dicembre: Bassano-Sarzana, Forte dei Marmi-Follonica, Monza-Viareggio, Sandrigo-Scandiano, Lodi-Breganze, Thiene-Trissino. Mercoledì 12 dicembre: Valdagno-Vercelli.