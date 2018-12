» Cronaca - Modena

Sarebbe un giovane studente 19enne la persona rimasta gravemente ferita nell’esplosione di questa mattina poco dopo le nove in una abitazione di via Blasia, in centro storico a Modena. Stando alle prime notizie, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. Sul posto i Vigili del Fuoco, Municipale, Carabinieri e Polizia. L’area è stata isolata. Non ci sarebbero altri feriti.