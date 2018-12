Insegnanti svedesi in visita ai nidi e alle scuole d’infanzia di Cavriago

» Reggio Emilia - Scuola

Insegnanti svedesi a Cavriago per visitare i nidi e le scuole d’infanzia del paese. “Da alcuni anni – spiega l’assessore alla scuola Lucia Ferrari – vengono a far visita alle nostre scuole e si incontrano con le insegnanti per un significativo scambio di esperienze educative. Anche alcune maestre di Cavriago, del settore 0-6, hanno avuto la possibilità gli anni scorsi di andare in Svezia. Si tratta di momenti preziosi, che arricchiscono tanto chi arriva quanto chi ospita, in quanto si ha modo di confrontarsi con metodologie e mentalità differenti, e ovviamente nell’incontro delle diversità si ha modo di crescere”.

La delegazione è stata a Cavriago per una settimana grazie a uno scambio pedagogico avvenuto nell’ambito di un progetto Erasmus. Oltre alle maestre di Cavriago, la delegazione ha avuto modo di incontrare il sindaco Paolo Burani, l’assessore Lucia Ferrari, la pedagogista Benedetta Gazza, il responsabile del Sern Nicola Catellani e l’educatrice Barbara Curti. In particolare, a scuola, ha osservato le proposte educative rivolte ai bambini e la metodologia documentativa, ponendo particolare attenzione sul progetto di continuità educativa fra scuola dell’infanzia e scuola primaria.