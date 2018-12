Lavori alla rete idrica a Sassuolo. L’intervento riguarda diverse strade

» In evidenza - Sassuolo

A Sassuolo Hera ha iniziato le opere di rinnovo e potenziamento di circa 1,6 km della rete idrica e dei relativi allacciamenti alle utenze. I lavori riguarderanno le vie San Lorenzo, Conciliazione, Leonardo da Vinci, Botticelli, Guido Reni, Alberti, Ghiberti e Pisano.

Questo importante intervento, che è parte di un progetto più ampio teso a rendere sempre migliore e più performante la rete cittadina, comporta un investimento di circa € 200.000 euro a carico di Hera e prevede l’eliminazione delle attuali condotte idriche. Queste saranno sostituite con nuove tubature in PVC dal diametro più ampio, con conseguenti benefici in termini di pressione e portata alle utenze.

Il cantiere avrà un lieve impatto sulla viabilità. È prevista, infatti, la chiusura a tratti della circolazione nelle strade interessate, a eccezione di via San Lorenzo, per la quale sarà istituito un senso unico alternato. Sarà comunque sempre garantito il transito ai residenti e mezzi di soccorso in tutte le vie oggetto di intervento.

Il cantiere, che dovrebbe concludersi definitivamente entro il mese di maggio 2019, è partito al di fuori della sede stradale e, dopo questa prima parte di intervento, si sposterà in via Guido Reni e da lì in via Botticelli. Le interruzioni del servizio idrico alle utenze, funzionali ai collegamenti delle nuove condotte, saranno programmate e comunicate con anticipo.

Gli interessati saranno preventivamente avvertiti attraverso avvisi e con il servizio gratuito tramite sms previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate. Questo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.