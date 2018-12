L’Emilia-Romagna esporta buone prassi in America Latina: concluso il progetto FOCAL

» Economia - Regione

Si è svolta nella giornata di ieri a Buenos Aires, capitale dell’Argentina, una conferenza a conclusione del progetto Focal, finanziato dal programma Al Invest 5.0 dell’Unione europea.

L’iniziativa di approfondimento, promossa da Unioncamere Emilia-Romagna, coordinatrice del progetto, si è tenuta alla Camera di Commercio italo-argentina di Buenos Aires, alla presenza di imprenditori, funzionari ministeriali, esperti e docenti universitari.

La delegazione emiliano-romagnola era guidata dal presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi, accompagnato da Andrea Zanlari, presidente della Stazione Sperimentale Industrie Conserve Alimentari e della Camera di commercio di Parma.

Il progetto, sviluppato con l’obiettivo di rafforzare i distretti produttivi lattiero caseari di Tandil (Argentina) e Cesar-Valledupar (Colombia) ha consentito il trasferimento di esperienze e buone pratiche nei processi di produzione del latte e dei suoi derivati, migliorando sicurezza e qualità dei prodotti.

L’Emilia-Romagna, forte di prodotti conosciuti e apprezzati in tutto il mondo, come il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano, può contribuire infatti al miglioramento delle tecniche produttive e della qualità di prodotti legati ai rispettivi territori differenziando anche le produzioni, e in tal modo valorizzare e difendere il vero “Made in Italy”.

Programma europeo di finanziamento

AL-Invest 5.0, “un crecimiento integrador para la cohesión social en América Latina”, finanziato dall’Unione Europea, coordinato dalla Cámara de industria, Comercio, Servicios y Turismo – CAINCO – di Santa Cruz (Bolivia), si prefigge come obiettivo generale quello di contribuire alla riduzione della povertà in America Latina attraverso il miglioramento della produttività delle micro, piccole e medie imprese, promuovendo il loro sviluppo sostenibile, e come obiettivo specifico quello di supportare lo sviluppo delle capacità produttive, imprenditoriali e associative delle micro, piccole e medie imprese, sfruttando i processi d’integrazione inter/intra-regionali, con inclusione sociale, opportunità occupazionali e di lavoro soddisfacente. L’iniziativa coordinata da Unioncamere Emilia-Romagna con la partecipazione delle Cámara Agroindustrial de Tandil (Argentina), Cámara de Comercio de Valledupar (Colombia) e Cámara de Comercio Italiana en Argentina (Argentina) nell’ambito del Programma AL-Invest 5.0 “Una crescita inclusiva per la coesione sociale in America Latina” finanziato dall’Unione Europea.