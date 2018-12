Limitazioni al traffico per la “Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore”

» Reggio Emilia - Viabilità

Per consentire lo svolgimento della Maratona di Reggio Emilia Città del Tricolore, che si svolge domenica 9 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti e limitazioni alla circolazione stradale.

Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione :

– dalle ore 1 di venerdì 7 dicembre alle ore 18 del 9 dicembre in via dei Servi compresa la piazzetta

– dalle ore 1 di sabato 8 dicembre alle 18 di domenica 9 dicembre nel controviale Timavo (tratto compreso tra vicolo dei Servi e via Guasco) eccetto veicoli con contrassegno ‘organizzazione Maratona’

– dalle ore 1 di sabato 8 dicembre alle ore 18 di domenica 9 dicembre in via Santa Liberata

– dalle ore 14 dell’8 dicembre alle ore 18 del 9 dicembre in: corso Garibaldi nel tratto da piazza Gioberti a via San Pietro Martire esclusa; piazza Gioberti

– dalle ore 18 dell’8 dicembre alle ore 18 del 9 dicembre in corso Garibaldi nel tratto da via San Pietro Martire a via Porta Brennone

– dalle ore 1 alle ore 18 di domenica 9 dicembre in:

corso Garibaldi nell’ulteriore tratto da via Porta Brennone a piazza Roversi

viale Monte Grappa lato destro (lato centro) da via Emilia San Pietro a via Ariosto

via Ariosto lato destro direzione centro da viale Monte Grappa a piazza 24 Maggio

via Unione Sovietica da civico 5 al civico 91

via Davoli (tutta ambo i lati)

via Monte Pasubio (tratto da via P. Davoli a via R. Franchetti)

via Emilia Santo Stefano (da piazza Gioberti a via Monte Pasubio)

via Franchetti (ambo i lati)

viale Umberto I° dal civico 2 al civico 6

via Guasco (gli ultimi 10 stalli di sosta da riservare agli organizzatori)

Interruzione della circolazione stradale veicolare:

– dalle ore 14 di sabato 8 dicembre alle ore 18 di domenica 9 dicembre in via Santa Liberata

– dalle ore 19 di sabato 8 dicembre alle ore 18 di domenica 9 dicembre in piazza Gioberti e corso Garibaldi nel tratto compreso fra piazza Gioberti e via San Pietro Martire escluse; conseguente istituzione del senso unico di circolazione e sospensione della corsia bus in via Mazzini con direzione da via Emilia Santo Stefano verso via Franchetti – corso Cairoli.

I residenti di via Guasco potranno accedere alla via sul percorso piazzale Duca d’Aosta, via Emilia Santo Stefano, controviale di viale Timavo.

Domenica 9 dicembre 2018 dalle ore 7 alle 15 circa, nelle fasce orarie interessate dalla manifestazione interruzione totale della circolazione stradale nelle sottoelencate vie, piazze e corrispondenti tratti di piste ciclo-pedonali e l’immissione da tutte le laterali.

Partenza ore 9 da corso Garibaldi – piazza Gioberti

andata: via Emilia Santo Stefano, via Davoli, via Monte Pasubio, via Franchetti, corso Cairoli, piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 Luglio, via Crispi, piazza del Monte, via Emilia San Pietro, viale Monte Grappa, via Ariosto, piazzale Roversi, corso Garibaldi, piazza Gioberti, via Emilia Santo Stefano, piazza Duca d’Aosta, viale Timavo, viale Magenta, via Zanichelli, via Premuda, via Unione Sovietica, via Fratelli Rosselli, via Sormani Moretti, via Ungheria, via Fratelli Rosselli, via Bartolo da Sassoferrato, tratto interno al parco di Villa Levi, via Fratelli Rosselli, via Ruozzi, via San Rigo, via Strozzi

ritorno: via Freddi, via Tirabassi, via Giovanardi, via della Polita, via Strozzi, via Francia, via Zanichelli, via Fratelli Beltrami, via Gambini, via Ghiarda, via San Rigo, via Ruozzi, via Fratelli Rosselli, via Guittone d’Arezzo, via Martiri della Bettola direzione Rivalta fino all’ingresso alla pista ciclopedonale del Crostolo posto prima dell’intersezione rotatoria con via Inghilterra, via Martiri della Bettola da uscita dalla pista ciclopedonale a viale Umberto I°, attraversamento intersezione con viale Timavo – viale dei Mille, via Ariosto, piazzale Roversi, corso Garibaldi.

In contemporanea si svolgerà la manifestazione podistica non competitiva denominata ‘Run for Charity Coop Alleanza 3.0′, che tra le ore 9.45 e le ore 10.45 circa interesserà le seguenti vie: corso Garibaldi, piazza Gioberti, via Emilia Santo Stefano, via Monte Pasubio, via Franchetti, corso Cairoli, piazza della Vittoria, piazza Martiri del 7 Luglio, via Crispi, piazza del Monte, via Emilia San Pietro, via Vittorio Veneto, piazza Prampolini, via Toschi, via San Carlo, via Campo Marzio, viale Monte Grappa, via Ariosto, piazza Roversi, corso Garibaldi.

Provvedimenti conseguenti:

– istituzione del divieto di transito , eccetto residenti in:

viale Allegri all’altezza della circonvallazione

via Gorizia all’altezza di via Dalmazia – Zanichelli

via San Pantaleone all’altezza di via Socche

via Ghiarda

via Freddi all’altezza di via Pigoni

via Volta all’altezza di via Teggi

via Magati all’altezza di piazza Quarnaro

viale Timavo: interruzione all’intersezione con via Emilia all’Angelo e con viale Magenta

piazza Duca d’Aosta: chiusura in direzione via Emilia Santo Stefano dalle ore 8.30 alle ore 10 circa. Conseguentemente dalle ore 8.45 istituzione dell’obbligo di svolta in sinistra in viale Isonzo per i veicoli provenienti da via Emilia all’Angelo e obbligo di svolta in destra verso via Emilia all’Angelo per i veicoli provenienti da viale Isonzo.

In viale Umberto I° istituzione del senso unico di marcia da viale Timavo in direzione sud fino al ponte di San Pellegrino compreso, con conseguente interruzione delle laterali che si immettono sul lato est e obbligo di svolta in destra per le laterali ovest.

In via Ruozzi istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto via Fratelli Rosselli – via San Rigo.

Istituzione del divieto di circolazione per le biciclette nel tratto interessato della pista ciclopedonale Crostolo dalle ore 11 alle ore 14.

Dalle ore 7 di sabato 8 dicembre alle ore 18 di domenica 9 dicembre 2018, rimozione delle biciclette collocate in piazza Gioberti.