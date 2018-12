Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano debutta a Vignola

» Teatro - Vignola

È magico e incanta il pubblico da sempre. Lo Schiaccianoci è uno dei balletti di repertorio più amati e sarà per la prima volta in scena a Vignola il 22 dicembre, nel pieno della frizzante atmosfera che precede il Natale.

Lo Schiaccianoci è infatti la fiaba natalizia per eccellenza ed è perfettamente ricreata sulla scena dal Balletto di Milano che dà risalto a tutto ciò che il pubblico si aspetta di ritrovare. Si è dunque condotti immediatamente in quell’onirico mondo fatto di fiocchi di neve e fiori danzanti, gioia e festosità. L’elegante e bellissima mise en scène in stile anni ’20 dai toni pastello e la vivace e brillante coreografia riempiono gli occhi, la frizzante interpretazione conquista il cuore.

Non mancano l’albero di Natale che cresce sul palcoscenico, i topi e i soldatini e nemmeno le tanto attese danzatrici in punta e tutù e lo schiaccianoci che si trasforma in un elegantissimo principe. Lo Schiaccianoci del Balletto di Milano è un crescendo di stupefacente entusiasmo fino all’esplosione di colori e virtuosismi del divertissement e del grand pas deux finali. L’alto livello degli interpreti saprà altrettanto soddisfare le aspettative.

Lo Schiaccianoci – balletto in due atti su musiche di P.I. Tchaikovsky – coreografia Federico Veratti ripresa da A. Omodei e A. Orlando – scenografia Marco Pesta – costumi Atelier Bianchi Milano

Teatro Ermanno Fabbri – Vignola – 22 dicembre 2018 – ore 21

biglietteria on line: www.ballettodimilano.com

informazioni e prenotazioni: biglietteria@ballettodimilano.com – tel. 347 8779384