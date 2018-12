Apertura straordinaria della chiesa di San Giovanni Battista

» Modena

La chiesa di San Giovanni Battista -ufficiata dalla Confraternita omonima, detta “della Buona Morte”-che custodisce il celebre “Compianto” di Guido Mazzoni, sarà aperta in via straordinaria –in occasione della celebrazione del 500° anniversario della scomparsa dell’artista e dell’iniziativa “Guido Mazzoni. Il Modanino” – nei giorni di sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per favorire la visita del pubblico al capolavoro rinascimentale.

Per tutto il mese di dicembre e fino al 6 gennaio la chiesa resterà aperta venerdì dalle 16 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, con aperture straordinarie anche giovedì 17 e 31 gennaio sempre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 grazie alla collaborazione di Modenamoremio.