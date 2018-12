Castelnovo ne Monti: un incontro per i 40 anni del Nido Arcobaleno

» Appennino Reggiano

L’Amministrazione comunale di Castelnovo ne Monti, Coopselios e il personale del servizio educativo hanno organizzato per la mattinata del 15 dicembre, sabato prossimo, un evento dal titolo “Word Cafè – I diritti quotidiani dei bambini e delle bambine tra servizi e famiglie” che si terrà nei locali del Nido Arcobaleno e che ha anche l’obiettivo di festeggiare i 40 anni di apertura e attività del Nido Arcobaleno (dal 1978 al 2018).

Sarà una mattinata per condividere e costruire pensieri e riflessioni tra genitori, educatori e cittadini sul tema dei diritti dei bambini, che si svilupperà secondo la modalità del “Word Cafè”: tavoli tematici riguardanti diversi temi-questioni. Ogni 20 minuti i partecipanti passeranno ad un altro tavolo, aggiungendo idee o integrano quelle già emerse dalla precedente discussione, sia verbalmente che in forma scritta e creativa. In ogni tavolo la discussione sarà mediata da un moderatore che sintetizzerà i contenuti e le idee emerse. Alla fine del giro dei tavoli, gli esiti saranno presentati in plenaria per consentire di costruire un pensiero condiviso. Per motivi organizzativi, il Word Cafè si svolgerà con massimo 35 partecipanti iscritti entro il 10 dicembre all’indirizzo ni-arcobaleno@coopselios.com, tel. 0522 611562.

Il nido Arcobaleno ha saputo fin dagli esordi, rispondere ai bisogni del territorio e alle richieste della comunità, con un’attenzione particolare alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Nato come nido, a cui si è aggiunto nel tempo il centro bambini e genitori Ludovico, ha visto diversi cambiamenti che hanno richiesto modifiche nell’organizzazione e nella rimodulazione degli spazi, sempre accompagnati da riflessioni per dare continuità alle buone pratiche educative all’interno dei continui cambiamenti della società. In primavera sono in programma altre due importanti iniziative per festeggiare i 40 anni della struttura: “Fuori tutti – tra nido e territorio”, un’uscita di tutto il nido, un’occasione per ritrovarsi a vivere nella comunità; “Il nido in festa – Narrazioni tra corpo e parole” la festa di fine anno come occasione per ritrovarsi e festeggiare insieme questa lunga storia.