Confindustria Emilia sottoscrive un Protocollo d’intesa per il contrasto dei reati informatici

Lunedì 10 dicembre dalle 14.30 presso la sede di Confindustria Emilia Area Centro in via San Domenico a Bologna, si svolgerà la presentazione del Protocollo d’intesa per il contrasto dei reati informatici che Confindustria Emilia sottoscriverà in collaborazione con il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni Emilia Romagna.

Nel 2018 ricorre il ventennale dell’istituzione della “Polizia Postale e delle Comunicazioni”; momento ideale per celebrare un importante accordo di collaborazione tra Confindustria Emilia – Area Centro e il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni per l’Emilia-Romagna.

La rivoluzione che ha interessato il settore delle comunicazioni ha imposto un mutamento delle strategie di intervento. La rete, infatti, oltre a costituire una straordinaria opportunità di sviluppo e di progresso per la collettività e, in particolare, per gli operatori economici, rappresenta un forte catalizzatore di interessi per la criminalità, nazionale e internazionale.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha potenziato i rapporti con gli stakeholders nell’ambito della sicurezza informatica, sviluppando forme coordinate e integrate di collaborazione all’interno di protocolli evoluti di partenariato tra soggetti privati e soggetti pubblici.

La partnership tra la Polizia Postale e le aziende consociate rappresenta una nuova frontiera per la sicurezza informatica che consente alle aziende aderenti alla convenzione di ricevere informazioni in tempo reale sulle minacce informatiche, salvaguardando il business e il patrimonio aziendale. Al contempo consente alla Polizia di Stato di disporre di informazioni tempestive quanto qualificate sulle azioni criminali in atto.

Programma:

Benvenuto e apertura lavori:

– Valter Caiumi, Vicepresidente di Confindustria Emilia.

Interventi:

– Geo Ceccaroli, Dirigente Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni E-R;

– Michele Colajanni, Direttore della Cyber Academy dell’Università di Modena e Reggio Emilia;

– Leonardo Salcerini, Amministratore Delegato di Toyota Material Handling Italia.

Conclusioni:

– Alberto Vacchi, Presidente di Confindustria Emilia;

– Roberto Sgalla, Direttore centrale della Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato.