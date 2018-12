Fuori Binario, eventi in stazione centrale a Reggio Emilia

» Reggio Emilia

Le luci del Natale accendono viale IV Novembre e la zona della stazione centrale di Reggio Emilia: nell’ambito del calendario di ‘Fuori Binario’, domani, venerdì 7 dicembre, alle ore 18.30, si accendono le luminarie in vista delle prossime festività natalizie, accompagnate dalle note del coro gospel ‘Power House Chois’ insieme al maestro Pius.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Reggio Emilia con la collaborazione dell’associazione La Porta di Reggio, fa parte delle iniziative culturali e di intrattenimento per grandi e piccini, promossi per animare e valorizzare il quartiere della Stazione centrale attraverso occasioni di incontro e convivialità.

Il calendario di appuntamenti – che vede anche la partecipazione del Comitato di viale IV novembre e di Binario 49 – è infatti parte del progetto di riqualificazione che l’Amministrazione comunale sta promuovendo, in collaborazione con i residenti, i commercianti e le associazioni della zona Stazione, per promuovere e valorizzare il quartiere e far si che le persone lo vivano non solo come un luogo di passaggio.