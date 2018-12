Inaugurato oggi il nuovo UniboStore dell’Alma Mater

» Bologna - Scuola

Inaugurato giovedì 6 dicembre, alle 12.00, il nuovo UniboStore dell’Alma Mater, in Piazza Verdi n.2/A, a Bologna. Uno spazio moderno in un contesto storico, nel cuore dell’Università bolognese, che nasce con l’obiettivo di promuovere l’identità e le attività sportive dell’Ateneo e il suo nuovo merchandising.

Un progetto di co-branding che rispecchia la linea strategica di Ateneo e che viene sviluppato per i prodotti di abbigliamento in collaborazione con Macron, importante azienda del territorio a vocazione sportiva, individuata come partner dalla Fondazione Alma Mater.

L’obiettivo è quello di rendere l’UniboStore un punto di aggregazione per la community Alma Mater e i cittadini, per il rilancio di un merchandising di alta qualità e stile e per scoprire le tante opportunità sportive offerte dall’Università che, negli ultimi anni, ha attivato progetti come il “Dual career studente-atleta” per consentire ad atleti di altissimo livello di conciliare lo studio del percorso universitario con la carriera agonistica sportiva.

Sarà il CUSB a gestire il nuovo spazio in Piazza Verdi: oltre a svolgere le proprie attività istituzionali, l’associazione sportiva dell’Alma Mater si occuperà anche della vendita diretta di tutta la collezione del merchandising Unibo.

“Un progetto importante per il nostro Ateneo che, tra gli obiettivi strategici, ha quello di promuovere e sviluppare azioni e attività per il rilancio della comunità di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo. – spiega il Rettore Francesco Ubertini – La collaborazione con Macron ci consente di produrre una linea di abbigliamento più dinamica e innovativa, e di contare sulla sua capillarità nella distribuzione e diffusione all’interno del territorio. La gestione del nuovo spazio da parte del CUSB consentirà di promuovere maggiormente le attività sportive utili anche per acquisire abilità legate all’organizzazione e pianificazione dello studio e del lavoro, al rispetto delle regole e alla capacità di lavorare in team”.

“L’apertura di un UniboStore all’interno dell’Università di Bologna, il cui progetto ci ha visti impegnati in prima persona, ci rende particolarmente felici e orgogliosi di legare il nostro marchio ad un’istituzione simbolo della nostra città. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Qui c’è la storia culturale di un Paese, 930 anni di storia della più antica Università del mondo occidentale, ma nello stesso tempo anche ricerca e innovazione, elementi che contraddistinguono la filosofia di Macron e che saranno ben presenti nella collezione e nel merchandising studiato e realizzato per questa esclusiva partnership. Il nostro impegno, come sempre, è quello di realizzare prodotti di altissima qualità e tecnicità e allo stesso tempo eleganti ed esclusivi, in grado di esaltare la storia e la tradizione del prestigioso ateneo bolognese”.

L’UniboStore è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19. Aperture straordinarie: domenica 16 e 23 dicembre, dalle 10 alle 19.