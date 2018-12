Lunedì a Reggio Emilia lo spettacolo ‘Mala’ndrine. Anche i Re Magi sono della ‘Ndrangheta’

» Reggio Emilia - Teatro

Lunedì 10 dicembre 2018, alle ore 20.30, al Teatro di Sant’Agostino di Reggio Emilia (via Reverberi n. 3) va in scena la pièce teatrale “Mala’ndrine. Anche i Re Magi sono della ‘Ndrangheta”, da un’idea di Francesco Forgione, ex presidente della Commissione Parlamentare antimafia, scritto con Bartolo Scifo e Pietro Sparacino. Uno spettacolo che parla della ‘ndrangheta con le voci della ‘ndrangheta, per capire il passato, affrontare il presente e riappropriarci del futuro.

Lo spettacolo – che chiude il ciclo formativo di approfondimento in materia di etica e responsabilità destinato al personale dell’Ente – racconta ed analizza il fenomeno della ‘ndrangheta dalle sue origini ai giorni nostri. Oggi le ‘ndrine si diffondono dal cuore arcaico e primitivo della Calabria al Nord dell’Italia fino all’Europa, all’America, all’Australia.

In scena un attore comico, Pietro Sparacino, ed un giornalista, scrittore e già Presidente della commissione parlamentare antimafia, Francesco Forgione. Una strana coppia che accompagnerà lo spettatore alla scoperta dei riti di affiliazione, della struttura e della storia, dei protagonisti e dei loro affari, dei loro amici politici e di tutte quelle dinamiche sconosciute che hanno trasformato la mafia dei vecchi pastori calabresi in una delle più grandi holding criminali del mondo.

Sono previste due repliche: una al mattino alle ore 10 riservata agli studenti, una la sera alle ore 20.30 con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L’evento è organizzato dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con “Avviso Pubblico. Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie” nell’ambito del progetto “Prove di Legalità Resiliente”, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna.