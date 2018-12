Modena, sventato furto: due pluripregiudicati finiscono in manette

» Cronaca - Modena

Gli agenti della Squadra Volante di Polizia anche questa notte sono riusciti a sorprendere in flagranza di reato due uomini italiani, rispettivamente di 23 e 41 anni, intenti a perpetrare un furto ai danni di un esercizio commerciale del centro storico.

Intorno alle due di questa notte è giunta una chiamata al 112 da parte di un residente, il quale ha segnalato la presenza di due uomini nei pressi di una trattoria di via Donzi, intenti nel forzare la porta di ingresso del ristorante.

Sul posto sono immediatamente confluite tre Volanti, sopraggiunte da direzioni opposte così da sbarrare le possibili vie di fuga. I due, accortisi della presenza della Polizia, hanno cercato invano di scappare: il 41enne è stato bloccato in via Modonella dopo un breve inseguimento, mentre il 23enne, fermato in via Emilia, ha iniziato a colpire con pugni e calci gli operatori.

Durante il tentativo di fuga, il più anziano ha cercato di disfarsi di un mazzo di chiavi, prontamente recuperato dagli agenti e, nel corso della perquisizione, è stato rinvenuto occultato nella manica sinistra del giubbotto un cacciavite. Entrambi sottoposti a sequestro, erano stati utilizzati per cercare di forzare la porta del locale, così come riscontrato dai segni di effrazioni presenti sulla stessa e sulla serratura.

I due malfattori sono stati accompagnati in Questura per accertamenti più approfonditi, dai quali sono emersi numerosi precedenti penali e di Polizia a carico di entrambi, in particolare per reati contro il patrimonio. Sono stati quindi arrestati con l’accusa di tentata rapina in concorso e tradotti in carcere a disposizione della Autorità Giudiziaria.