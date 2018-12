Nonantola, oltre 500mila euro per completare il Terminal Bus e per l’ampliamento dei cimiteri

» Modena

A fine settembre l’amministrazione comunale di Nonantola aveva spiegato di aver completato la prima parte dei lavori – la più urgente per la sicurezza degli utenti – del nuovo Terminal Bus e che l’opera sarebbe stata completata a breve con la realizzazione di una struttura a protezione degli utenti dal maltempo. Con la variazione di bilancio, approvata nell’ultimo Consiglio Comunale, sono stati stanziati 127mila Euro per il secondo stralcio del Terminal del trasporto pubblico.

390mila euro sono destinati invece al primo stralcio di ampliamento dei cimiteri.

Questo voto segue quello di luglio, che aveva finanziato l’aggiornamento del progetto di ampliamento per i cimiteri (sia quello del capoluogo che quelli frazionali), e lo studio di fattibilità per un edificio polifunzionale a completamento del terminal con i servizi ad oggi mancanti.

Risorse da investire nel 2019

Nel dettaglio, l’impegno assunto dal Consiglio conferma le risorse – ricavate dall’avanzo di bilancio 2017 – potendole investire già ad inizio 2019 senza aspettare l’approvazione del bilancio consuntivo ad aprile 2019.

Croce Blu

Rispetto ad osservazioni sollevate nel corso del Consiglio, l’Amministrazione Comunale ribadisce che l’eventuale collocazione di una nuova sede di Croce Blu all’interno dell’edificio polifunzionale del terminal sarà valutata attraverso lo studio di fattibilità che verifichi il potenziale impatto di questo servizio in quella zona. Il voto nell’ultimo Consiglio Comunale non è vincolante in tal senso, ma l’assegnazione delle risorse stabilite nella variazione di bilancio tiene aperta questa possibilità.