Reggio Emilia, acquistava merce online con carte di credito clonate: denunciato

» Cronaca - Reggio Emilia

Indagini telematiche, pedinamenti, appostamenti, interventi compiuti in flagranza di reato e sequestri di refurtiva: questi gli elementi alla base dell’indagine compiuta dai carabinieri della stazione di Cavriago che, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno individuato un utilizzatore di carte di credito clonate, identificato in un 30enne nigeriano domiciliato a Reggio Emilia. Da circa un anno imperversava in rete effettuando acquisti online di ogni tipo di merce (elettrodomestici, materiale informatico, strumenti musicali, superalcolici di pregio etc..) pagando con carte di credito clonate.

Un business di svariate migliaia di euro che vedeva in un’abitazione di Cavriago il deposito del malaffare dove veniva stoccata la merce di provenienza illecita in attesa, probabilmente, di essere venduta a ricettatori compiacenti. Secondo le prime risultanze dei carabinieri di Cavriago, che hanno denunciato alla Procura reggiana il 30enne accusato di truffa e ricettazione aggravata sequestrando un ingente partita di merce provento di truffe ed acquistata con le carte clonate nei più svariati siti online dell’e-commerce, dietro l’attività illecita vi sarebbe una rete di ricettatori disposti a non fare troppe domande sull’origine della merce che avrebbero acquistato, certamente a buon prezzo.

L’indagine è partita dall’analisi delle denunce per acquisti con carte di credito clonate effettuati su siti di annunci in tutto il territorio nazionale, dalle quali è emerso che la merce acquistata illecitamente veniva consegnata dai corrieri residenti nel reggiano. E’ stato così che i carabinieri sono giunti ad un’abitazione di Cavriago, dove risultavano essere state fatte alcune consegne. La svolta investigativa è arrivata l’altra mattina quando i carabinieri di Cavriago si sono recato presso l’abitazione del nigeriano dando corso a una perquisizione domiciliare. In attesa che le indagini facciano piena luce ricostruendo la filiera del malaffare il 30enne nigeriano è stato denunciato per truffa e ricettazione.