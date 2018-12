Scambio degli auguri in Municipio tra il Sindaco ed i parroci modenesi

» Modena

Una riflessione condivisa sulla comunità modenese è stata al centro dell’incontro tra il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e una rappresentanza dei parroci della diocesi di Modena-Nonantola, guidata dal vicario generale monsignor Giuliano Gazzetti, che si è svolto nella mattina di giovedì 6 dicembre a Palazzo comunale per lo scambio degli auguri di Natale.

Nel corso dell’incontro, al quale ha portato i suoi saluti la presidente del Consiglio comunale Francesca Maletti, si è parlato anche dello sviluppo e del nuovo disegno della città in relazione al ruolo sociale svolto dalle parrocchie e ci si è confrontati su questioni importanti sia per l’Amministrazione che per la Chiesa modenese, comprese le modalità per affrontare insieme le tensioni derivanti dall’applicazione del decreto Salvini sulla sicurezza.