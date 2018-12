Serata lirica al Teatro della Rocca Franco Tagliavini di Novellara sabato 8 dicembre

» Bassa reggiana

Alle 20.30 gli allievi delle Master classes del soprano Raina Kabaivanska e la “Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti”, diretta nell’occasione da Federico Folloni, ricordano le figure del tenore novellarese Franco Tagliavini e della sua maestra, il soprano milanese Zita Fumagalli Riva. Lo fanno con alcune giovani promesse della lirica che eseguiranno brani classici dei più noti compositori lirici.

Franco Tagliavini è stato un grande protagonista della lirica negli anni sessanta \ settanta. La sua carriera si è svolta nei prestigiosi teatri italiani di Roma, Milano, Firenze, Palermo, Arena di Verona, Napoli, Catania, Bologna, ecc.. e nei grandi teatri internazionali Covent Garden, Lyric Opera di Chicago, Metropolitan di New York, Parigi, Tokio, e per venti anni al Deuscth Oper di Berlino. E’ stato diretto da maestri come Loren Maazel, Lovro von Matacic, Molinari Pradelli, ecc..,con la regia di Barlog, De Lullo, Bolognini, Pizzi. Ebbe come partners importanti soprani, tra cui Renata Tebaldi, Montserrat Caballè, Birgitt Nilson, Joan Sutherland, nonché Raina Kabaivanska, formatasi con lui alla scuola della maestra Zita Fumagalli Riva.

Lo spettacolo è in collaborazione con il Comune di Novellara e il Circolo Culturale Marta Beltrami. L’incasso sarà devoluto all’ Azienda Speciale “I Millefiori” di Novellara.