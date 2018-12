Venerdì 7 dicembre festa in piazza Garibaldi a Bagnolo per l’accensione dell’albero di Natale

» Reggio Emilia

A Bagnolo il 7 dicembre si accenderanno gli alberi di Natale, con un bel momento rivolto a tutta la comunità ma in particolare ai bambini. A partire dalle ore 16 in piazza Garibaldi ci sarà l’accensione dell’Albero di Natale decorato con gli addobbi realizzati dei bambini delle materne, nido e primarie del paese (Asilo nido Pollicino, Scuola materna Maria Immacolata, scuola materna Landini, scuola materna Tatonius e scuola primaria E. Comparoni). All’evento parteciperanno la Sindaca Paola Casali e l’Assessore alla cultura Nicola Raimondi. Un’occasione tradizionalmente molto attesa e partecipata, con la comunità bagnolese che avrà occasione di ritrovarsi attorno all’albero, tra canti di Natale, la merenda offerta dalla ProLoco, truccabimbi e palloncini a cura di Croce Rossa Bagnolo in Piano. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca: tel. 0522 951948.