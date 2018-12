Vito Intini a caccia del record mondiale di 12 ore su un tapis roulant

» Reggio Emilia - Sport

Per il terzo anno consecutivo l’ultrarunner dell’Amatori Putignano sarà la guest star del Centro Maratona della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore. Dopo aver ritoccato due primati di 24 ore di corsa su un tapis roulant (2016 e 2017), nel 2018 tenterà l’assalto al primato mondiale, stavolta sulla distanza delle 12 ore. La “partenza” è fissata per le ore 7 di sabato 8 dicembre. Come sempre sarà assistito dallo staff medico del CTR, capitanato dal dottor Roberto Citarella. Attualmente il recordman è Daniele Baranzini, capace nel 2016 di percorrere 148,120 km.

La 23esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore scatterà domenica 9 dicembre, alle ore 9, da Corso Garibaldi. Alle 10 la “Run 4 Charity Coop Alleanza 3.0”, non competitiva di 4 km con ricavato a scopo benefico.

Il Centro Maratona, ovvero il PalaBigi di Via Guasco – presso il quale sarà possibile iscriversi alla maratona (solo sabato) e alla “Charity” (sabato e domenica) – aprirà invece i battenti alle ore 10 di sabato 8 dicembre.

Il programma del Centro Maratona

Sabato 8 dicembre

Ore 10: apertura

Per tutta la giornata Vito Intini cercherà di battere il record del mondo di 12 ore su tapis roulant

Ore 15: presentazione percorso maratona

Ore 15,30: a cura di Fisiokine, workshop sul tema “il ruolo del Core Training nella corsa”

Ore 16: presentazione Campionato Italiano Vigili del Fuoco di maratona

Ore 16,30: presentazione “Run 4 charity Coop Alleanza 3.0”

Ore 17,30: presentazione percorso maratona

Ore 18: presentazione Top Runner

Ore 20,00: chiusura Centro Maratona

Ore 7: apertura

Chiusura al termine della manifestazione e delle relative premiazioni

Vigili del Fuoco, concerto e maratona

Musica e maratona per i pompieri. La Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sabato 8 dicembre si esibirà in un concerto a scopo benefico (ore 18 presso la chiesa dell’Immacolata Concezione e San Francesco, ingresso gratuito, ricavato a favore di Curare Onlus), mentre domenica 9 dicembre sarà sulla linea di partenza della maratona per l’immancabile Inno di Mameli, start di una gara che sarà tricolore per i Vigili.

“Ancora una volta la Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore ospiterà il campionato italiano dei Vigili del Fuoco – spiega Salvatore Demma, comandante provinciale VVF – Proprio in virtù della rilevanza della manifestazione sportiva, sono particolarmente orgoglioso di aver ottenuto la presenza della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, magistralmente diretta dal Maestro Donato Di Martile. Un ringraziamento al Comitato Organizzatore della maratona, un in bocca al lupo a tutti gli atleti e che vinca il migliore”.