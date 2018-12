Domani mattina in piazza Garibaldi l’omaggio alla Beata Vergine Maria

» Sassuolo

Si svolge domani mattina, 8 dicembre, a partire dalle ore 10,30 in piazza Garibaldi, l’ormai tradizionale “Omaggio alla Beata Vergine Maria” in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. Come ormai avviene da diversi anni, infatti, in occasione della festa dell’Immacolata la città di Sassuolo onorerà la Beata Vergine Maria posta sul “campanone” di piazza Garibaldi adornandola di fiori con l’aiuto di una squadra di Vigili del Fuoco.

A partire dalle ore 10,30, dopo il saluto del Sindaco, si terrà la preghiera di lode e affidamento alla Beata Vergine e la posa dei fiori ad opera di una squadra dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia sarà allietata dal coro Polifonico del Duomo di San Giorgio diretto da Roberta Prandi saranno presenti la delegazione della sottosezione di Sassuolo di Unitalsi oltre alla squadra della Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo che partecipa al campionato di serie A2 di volley. Tutta la città è invitata a partecipare.