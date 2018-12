Domenica al Teatro di Cadelbosco di Sopra andrà in scena “Babbo Natale si è ammalato”

» Bassa reggiana - Teatro

Cosa succede se Babbo Natale si ammala per la Vigilia? Lo scopriremo domenica 9 dicembre (ore 16.30), quando sul palco dell’Altro Teatro di Cadelbosco di Sopra andrà in scena “Babbo Natale si è ammalato”, spettacolo per grandi e piccini (dai 3 anni in su) del Teatro del Cerchio per la regia di Mario Mascitelli. Sul palco insieme a lui ci saranno Silvia Nisci e il pesciolino Boris, special guest dello spettacolo.

Natale è alle porte e tutti i bambini hanno mandato la letterina a Babbo Natale per ricevere un regalo, in cambio di promesse e propositi. È ora: le letterine sono state lette, i regali sono pronti per essere caricati e Babbo Natale… ma dov’è Babbo Natale?

«Eeeeetciù!» si sente tuonare forte. Oh no, Babbo Natale si è ammalato! E adesso? Chi consegnerà i regali? Non si possono certo deludere i bambini.

Per fortuna c’è Boris, il pesce rosso di Babbo Natale, che lo aiuterà a trovare una soluzione e a portare a termine la missione.