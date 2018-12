Fiorano: bando per associazioni ambientali

» Ambiente - Fiorano

Il Comune di Fiorano Modenese ha pubblicato un avviso di procedura comparativa con lo scopo di perseguire la piena valorizzazione del principio di sussidiarietà, intende promuovere e sostenere progetti o iniziative proposti da Associazioni di volontariato e organizzazioni di promozione sociale, operanti nel terzo settore e con finalità di tutela della fauna e degli animali d’affezione, e di promozione ambientale, attraverso la co-progettazione e co-realizzazione di progetti di tutela e benessere animale e gestione colonie feline, e di promozione e valorizzazione delle Salse di Nirano. Tali attività sono da intendersi complementari e sussidiarie rispetto ai servizi espletati o affidati dal Comune, per il perseguimento dell’interesse generale e della comunità locale.

Sono due i filoni di intervento: la co-progettazione e co-realizzazione di progetti di tutela e benessere degli animali con particolare riguardo ad attività di supporto ai curatori di colonia felina per la gestione delle stesse e la sterilizzazione dei gatti; la co-progettazione e co-realizzazione di un progetto di promozione e valorizzazione della Riserva, con particolare riguardo alla realizzazione di iniziative di promozione ambientale

Possono partecipare le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale in possesso dei seguenti requisiti: l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro regionale dell’Emilia Romagna alla data di pubblicazione del presente avviso; prevedere nello Statuto la realizzazione di attività che includano quelle richieste nel presente avviso; non devono trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità a stipulare convenzioni con la Pubblica Amministrazione; non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo; rispettare, nei confronti dei dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti, i Contratti Collettivi e ogni altra norma relativa al rapporto di lavoro e, in particolare, le disposizioni previdenziali, assicurative ed in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro laddove applicabili.

Al fine di dare continuità alle attività di gestione e tutela si prevede una durata triennale degli accordi conseguenti al presente avviso, che saranno ratificati con gli appositi atti.

L’istanza dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13 di mercoledì 19 dicembre 2018, rispettando le modalità previste nell’avviso.

La selezione avverrà sulla base dell’autonomia organizzativa, della capacità di intervento, della qualità della proposta.

Il Comune si riserva di finanziare i progetti presentati nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale e comunque per un importo complessivo non superiore a 2.300 euro ogni anno, di cui 1.500 per le iniziative relative al benessere degli animali e alle colonie feline; 800 euro per progetti e iniziative di carattere ambientale da svolgersi presso la Riserva Naturale delle Salse di Nirano.