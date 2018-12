Il Friuli dona abeti di Natale a Mirandola

» Bassa modenese

E’ ancora forte il legame che unisce Mirandola e la comunità del Friuli-Venezia Giulia che tanto ha contribuito alla rinascita della città dei Pico dopo il sisma del 2012. Anche per il Natale 2018 gli abeti che allieteranno le festività dei mirandolesi sono arrivati grazie alla Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di un abete bianco collocato in piazza Costituente e di un abete rosso per il municipio di via Giolitti. Altri abeti rossi sono stati posizionati alla scuola elementare di Quarantoli e all’asilo di via Poma, i luoghi dove la Protezione civile della Regione Friuli-Venezia Giulia ha operato a seguito del terremoto. Gli alberi provengono dal monte Zoncolan nella Carnia, dai boschi colpiti dai devastanti eventi atmosferici dello scorso ottobre e sono stati donati dai Comuni di Ravascletto e Cercivento, entrambi in provincia di Udine. A curare le operazioni di trasporto e collocazione degli abeti è stato ancora una volta Mario Pugnetti, funzionario della Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia. L’Amministrazione comunale di Mirandola ringrazia la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia e i Comuni che hanno donato gli alberi, che confermano, ancora una volta, come l’attenzione e l’affetto nei confronti della cittadinanza emiliana non siano venuti meno da parte di chi è stato in prima linea per soccorrere le popolazioni colpite dal sisma del 2012.