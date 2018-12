Ricco di iniziative il Natale sassolese

» In evidenza - Sassuolo

Sassuolo si prepara a celebrare le festività natalizie insieme ai suoi cittadini con un ricco programma di iniziative. Saranno infatti moltissime le occasioni da dicembre e fino a gennaio per vivere il centro storico durante le feste partecipando ad eventi, spettacoli, facendo acquisti od anche semplicemente passeggiando per le vie del centro. Un centro storico più grande, ricco e vissuto, con animazioni e luoghi d’incontro per i più piccoli ma anche per i loro genitori.

“Gli obiettivi – afferma l’Assessore al Commercio ed al Turismo del Comune di Sassuolo Andrea Lombardi – sono anche quelli di valorizzare il centro storico come luogo di incontro e di intrattenimento e nella sua veste di “passeggiata commerciale naturale”.

Il programma delle iniziative per il Natale quest’anno è ancora più ricco che in passato, grazie alla collaborazione fattiva e fondamentale di tutte le associazioni presenti sul territorio ed al lavoro di Pro Loco”.

Tornano la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Garibaldi a fianco del Villaggio di Babbo Natale che accoglierà grandi e bambini per tutto il periodo natalizio con la possibilità, per loro ma non solo, di visitare tutto il centro a bordo del trenino Dotto.

Ogni punto ed ogni via del centro storico, quest’anno, sarà coinvolta dalle iniziative natalizie per estendere sempre più l’area d’interesse e d’attrazione per gli acquisti natalizi. Spazio quindi ai mercatini natalizi del 15 dicembre in via Cavallotti, via Clelia e piazzale Roverella, ma anche al nuovissimo “Mercatino del viale”, in viale XX Settembre, il week end del 15 e 16 dicembre poi ancora dal 21 al 23.

Tra Natale e l’Epifania, naturalmente, c’è Capodanno: per questo evento l’Amministrazione Comunale sta organizzando, sulla scia di quanto avvenuto l’anno scorso, una festa speciale capace di attrarre a Sassuolo persone da tutta la provincia e non solo: il concerto di piazza Garibaldi e lo spettacolo per salutare l’arrivo del nuovo anno.

Nel frattempo l’appuntamento è per tutti l’8 di dicembre in Piazza Garibaldi con la posa di una corona di fiori alla statua della Madonna, prevista per le ore 10,30, e la tradizionale accensione dell’albero di Natale e delle nuove luci della piazza alle ore 17,30 oltre a tante altre sorprese che aspettano grandi e piccini in Centro a Sassuolo.