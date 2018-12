“Pink lovers”: il 14-15 dicembre a Reggio Emilia

» Reggio Emilia

Promuovere la ‘carne rosa’ di suino, facendone conoscere le proprietà e smontando le molte e fasulle cose negative che se ne dicono: è lo scopo per il quale produttori suinicoli ed esperti si incontrano a Reggio Emilia venerdì 14 e sabato 15 dicembre prossimi, con l’annuncio “Pink lovers a Reggio Emilia 14-15 dicembre 2018”. “Conosci le qualità della carne rosa di suino”? Cucina, alimentazione, scienza, verità e fakenews, recita il manifesto di presentazione della due giorni di intense iniziative, promosse da UNAPROS, Unione nazionale delle associazioni di produttori di suini, con il contributo del ministero agricolo (mipaaft) e di Ismea.

Il programma prevede per venerdì 14 in piazza della Vittoria dalle 10 alle 13 la presenza di una postazione con attività di animazione e distribuzione di materiale informativo. Nella stessa piazza la sera dalle 17 alle 20 degustazione gratuita di hamburger con la partecipazione di Domenico Rizzardi “Cicco Smoke” dal programma televisivo di Italia 1 #streetfoodbattle.

Sabato 15 dalle ore 10 presso la sala Grasselli della Camera di Commercio, sempre in piazza della Vittoria, si tiene il ‘talk show’ che rappresenta una full immersion nel tema “”Conosci le qualità della carne rosa di suino”? Cucina, alimentazione, scienza, verità e fakenews” che sarà condotto dal giornalista enogastronomo Andrea Barbi e vedrà interventi di Antenore Cervi per Asser, Lorenzo Fontanesi per Unapros, Fabrizio Ghidini di Federconsumatori, Paolo Ferrari del CRPA, Francesca Danesi dell’Università di Bologna, la biologa nutrizionista Federica Bombarda, lo chef Gianni D’Amato.

A conclusione si terrà una degustazione di panini gourmet a base di carne di suino, con le proposte di Luca Bertacchini della trattoria Macellaio di Reggio, Marcello Ferrarini (Tv Gambero Rosso) ed il già citato Domenico Rizzardi.

A completare il quadro della due giorni ‘in rosa’, in entrambe le giornate un camioncino (truck) girerà la città distribuendo hamburger e materiale informativo sulla carne di suino.