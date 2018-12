Roulette: la storia, i segreti e le migliori strategie per vincere

» publiredazionali reggio emilia - Reggio Emilia

In tema di casinò e gioco d’azzardo, uno dei giochi che balza immediatamente alla mente è la roulette. Il disco rotante numerato e la sua pallina costituiscono uno dei giochi di gambling maggiormente apprezzati in tutto il mondo e fanno ormai parte dell’immaginario collettivo grazie anche al cinema e alla letteratura.

Qualunque sia la verità sulle sue origini, la roulette ha resistito al trascorrere dei secoli mantenendo intatto il suo fascino, persino dopo aver conosciuto una vera e propria rivoluzione in epoca moderna. Una rivoluzione che non ha riguardato solo la nascita di diverse versioni di questo gioco ma anche l’introduzione delle roulette live nei casinò online.

Storia e segreti della Roulette

Esistono diverse teorie sulle origini della roulette: in molti lo hanno definito un gioco diabolico (la somma dei numeri nella variante europea dà come cifra finale 666, non quella americana dove c’è un numero in più, il doppio 0 ndr).

La realtà è che la roulette è tutto fuorché un gioco demoniaco. In molti ritengono che il gioco risalga ai tempi dell’Impero Romano, quando i centurioni erano soliti passare il tempo fissando la lancia sullo scudo e facendola roteare, altri studi collocano invece la sua nascita ben più tardi, agli inizi del diciottesimo secolo.

Per la nascita della roulette moderna, invece, molti ne attribuiscono l’invenzione al matematico francese Blaise Pascal che avrebbe inventato il sistema non a fini ludici, bensì con l’intento di studiare il funzionamento del moto perpetuo. Altri studiosi, invece, asseriscono che la roulette sia stata ideata nel Regno Unito col nome di “Roly Poly”.

Oggi chiunque può giocare alla roulette online stando comodamente seduto da casa grazie a software che riproducono il gioco della roulette in modo assolutamente realistico e che lo rendono fruibile senza andare per forza doversi recare in una vera e propria sala da gioco.

Le strategie per vincere alla roulette

In molti hanno tentato di elaborare strategie utili per avere successo al gioco della roulette ma nella maggior parte dei casi si è trattato di tentativi vani. Infatti neanche avvalendosi della scienza si è riusciti nell’impresa di produrre un modello utile ad analizzare aspetti come la meccanica e il moto della pallina. Oggi non esiste alcuna formula matematica che garantisca la vittoria al gioco della roulette.

La roulette, come tutti i giochi d’azzardo nei quali è presente un banco, garantisce al banco stesso una percentuale matematica di vantaggio sul giocatore (in questo caso del 2,70% circa, una percentuale tutto sommato bassa se paragonata ad esempio al lotto dove la stessa è circa del 60%). Il banco ha sempre più possibilità di vincere di quante ne abbia un giocatore.

Dimostrata l’inefficacia di metodi come la martingala (il sistema dei raddoppi), una delle strategie migliori è quella di puntare con parsimonia e su più numeri, tenendo presente che quando si gioca un numero singolo le probabilità di vincere sono 1/37 (2,70%) per i tavoli francese e inglese, e 1/38 (2,63%) per il tavolo americano. Il banco paga sempre 36 volte la posta giocata (di fatto il banco restituisce la posta giocata e aggiunge un importo pari a 35 volte la posta).