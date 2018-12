Giovedì 20 dicembre aperitivo-brindisi augurale del Circolo Culturale Artemisia

» Sassuolo

Come tutti gli anni il Circolo Culturale Artemisia è lieto di invitare tutte le amiche e amici, che durante tutto l’anno seguono con affetto ed interesse le varie iniziative dell’associazione, ad un aperitivo-brindisi augurale di Buon Natale che si terrà domani, 20 dicembre, dalle ore 18.00 presso il Circolo Amici della Lirica in Via Pia 108.

Un momento conviviale fra un bicchiere di vino, un po’ di musica e qualche lettura a tema natalizio.