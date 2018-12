Nuova sede della Polizia locale di Reggio Emilia: la Regione finanzia il progetto

» Reggio Emilia

La Regione Emilia-Romagna finanzierà, con un contributo di 1,5 milioni di euro, la costruzione della nuova sede della Polizia locale di Reggio Emilia in viale IV Novembre, quartiere della stazione centrale, nell’area ‘Enocianina Fornaciari’. Il Comune di Reggio Emilia aveva infatti candidato questo progetto al finanziamento attraverso il Bando Rigenerazione, indetto dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Piano operativo del Fondo sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, in base alla nuova legge urbanistica regionale. La conferma delle risorse richieste, deliberate in questi giorni dalla Giunta regionale, consente di confermare il quadro economico (per complessivi 6,5 milioni di euro) e le tempistiche programmate dall’Amministrazione comunale, che intende avviare i lavori entro il 2019.

“Non possiamo che essere soddisfatti di questo risultato, che premia la qualità e il rilievo strategico del progetto messo in campo dal Comune rispetto a funzionalità, operatività della Polizia locale, presenza pubblica nel quartiere – afferma il sindaco Luca Vecchi – Un grazie va alla Regione per la valutazione della proposta e per il finanziamento accodato, che rende la nostra azione a tutti gli effetti concreta ed efficace: possiamo dire che da oggi la nuova sede della Polizia locale ‘approda’ in zona stazione. Mentre altri fanno propaganda, l’Amministrazione comunale mette in campo soluzioni concrete per venire incontro ai cittadini e trovare risposte ai problemi”.

La localizzazione e realizzazione della nuova sede della Polizia locale di Reggio Emilia in viale IV Novembre persegue al contempo diversi obiettivi.

Da un lato di tipo funzionale, poiché si dota la Polizia locale di una sede adeguata, facilmente raggiungibile, chiaramente identificabile e percepibile, anche sul piano visivo, dai cittadini, dall’altro si ottiene una maggiore efficacia sul piano del presidio del territorio e della sicurezza, in considerazione del suo inserimento nel tessuto urbano del quartiere della stazione, tra centro storico e prima cintura della città consolidata.

L’intervento si configura inoltre come un’importante azione di rigenerazione urbana, particolarmente attenta alla qualità architettonica e al suo inserimento nel contesto urbano, che possa fare da “volano” ad altri interventi, in particolare privati, in favore di una riqualificazione diffusa dei beni immobili presenti nel quartiere stesso, analogamente a quanto avvenuto in altre zone della città.

AREA E BENI IMMOBILI

L’area dell’Enocianina, prospiciente viale IV Novembre, non ha raccolto l’interesse di investitori, nonostante sia stata proposta più volte alla vendita giudiziaria all’asta. Il Comune – valutata positivamente quest’area rispetto alle finalità perseguite – otterrà l’area attraverso una procedura di esproprio per interesse pubblico.

Si prevede che il Comune entrerà nel pieno possesso dell’area la prossima primavera. Le strutture dell’Enocianina Fornaciari saranno demolite. La sede attuale della Polizia locale, in via Brigata Reggio, sarà invece venduta una volta ultimata e resa funzionante la nuova sede.

COME SARÀ

All’area della nuova sede della Polizia locale si potrà accedere da due ingressi: il pubblico da viale IV Novembre e il personale da un percorso connesso a via Turri. I mezzi di servizio potranno accedere all’occorrenza da entrambi i varchi, con priorità da viale IV Novembre. Gli spazi esterni intorno alla sede saranno organizzati in modo da separare i flussi del pubblico da quelli del personale dipendente, distinguendo i relativi accessi e spazi a parcheggio.

L’edificio – costruito con criteri di sostenibilità ed efficienza energetica oltre che con un miglioramento complessivo della qualità ambientale – sarà distribuito su tre piani fuori terra, per un totale di circa 2.460 metri quadrati e un piano interrato di circa 2.135 metri quadrati. Sono previsti 43 uffici e 101 postazioni di lavoro.

I cittadini che accedono alla struttura da viale IV Novembre sono accolti in uno spazio con i servizi diretti per il pubblico e con una coppia di collegamenti verticali (ascensore e scale) per gli uffici dei livelli superiori. Al piano terra si trovano quindi i Front office per l’espletamento delle operazioni di sportello e le informazioni; in successione si sviluppano gli uffici di competenza.

Ai piani superiori si trovano, fra gli altri, gli uffici del Comando, della Centrale operativa, degli operatori e ispettori di Polizia municipale; altri uffici centrali del Comando quali i nuclei di Polizia giudiziaria e Antidegrado, i Reparti operativi, gli uffici Infortunistica, Contenzioso, Atti giudiziari, Verbali, Videosorveglianza, Controllo varchi, Commercio, Segreteria di Protezione civile, Formazione del personale, Celle e Saletta fermati.

Nel piano interrato trovano posto, fra l’altro, l’Archivio, gli impianti tecnologici, i diversi Servizi per il personale e l’Autorimessa dei mezzi di servizio, che occuperà un’ampia parte dell’interrato (1.150 metri quadrati).

MOBILITÀ: PERCORSI ESTERNI ED INTERNI, PARCHEGGI

I percorsi esterni e interni della nuova sede della Polizia locale sono suddivisi con chiarezza, rispetto a tipologie di utenti, funzioni e servizi.

I percorsi veicolari si suddividono tra quelli per i mezzi di servizio, quelli per i mezzi privati dei dipendenti e quelli del pubblico.

I mezzi di servizio accedono alla struttura da viale IV Novembre, procedendo parallelamente al nuovo edificio sul lato nord e, tramite un’apposita rampa, scendono nel piano interrato, per raggiungere l’autorimessa loro riservata. Nel cortile di pertinenza vengono realizzati posteggi per le biciclette di servizio.

I dipendenti accedono con i loro mezzi privati prevalentemente dal collegamento con via Turri, entrando in un parcheggio scoperto dedicato adiacente alla sede, oppure da viale IV Novembre dove, dopo avere superato i posti auto destinati agli utenti esterni, possono sostare anche in alcuni spazi dedicati, verso il parcheggio con accesso da via Turri.

Ai mezzi privati del personale saranno riservati inoltre posti auto al terzo piano interrato dell’auto-silo di piazzale Marconi, ad oggi non utilizzato, che verrà riqualificato con sistemi di sicurezza e nuova illuminazione.

Gli utenti esterni, cioè i cittadini che si recano alla sede della Polizia municipale, potranno parcheggiare l’auto installi realizzati nell’area cortiliva di diretta pertinenza della sede della Polizia locale.

Sono previsti posti auto riservati a disabili in immediata adiacenza alla struttura. Inoltre, il pubblico potrà contare sui posti auto (con franchigia di 30 minuti) negli altri piani del parcheggio interrato di piazzale Marconi.

I percorsi pedonali per gli utenti esterni avvengono da viale IV Novembre alla ‘testa’ della nuova struttura (ingresso per il pubblico), mentre gli addetti e i dipendenti accedono attraverso l’entrata dalla parte opposta all’ingresso del pubblico.

Entrambe le categorie di percorsi pedonali si appoggiano, all’interno del fabbricato, a due coppie di collegamenti verticali dedicati (scale e ascensori), opposti e simmetrici.

La prima coppia di collegamenti verticali è situata all’estremità ovest (verso viale IV Novembre) ed è destinata prevalentemente all’uso pubblico, per accedere, qualora necessario, ai diversi piani superiori, a seconda dell’ufficio a cui rivolgersi.

La seconda coppia di collegamenti verticali è situata all’estremità est dell’edificio ed è di uso esclusivo dei dipendenti, connette tra di loro gli uffici e gli uffici medesimi con il livello interrato.

La struttura è caratterizzata perciò da una spiccata funzionalità, per i livelli fuori terra, da un percorso orizzontale, centrale al corpo di fabbrica, che serve tutti gli uffici e che ha ai suoi estremi i due nuclei di collegamenti verticali.