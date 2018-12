Castiglione: perde il controllo dell’auto e finisce in un negozio di parrucchiere

» Appennino Bolognese - Bologna - Cronaca

Questa mattina intorno alle 10 un automobilista, complici le condizioni del fondo stradale, ha perso il controllo della propria autovettura, terminando la sua corsa all’interno di un negozio di parrucchiere. E’ accaduto lungo via Bolognese a Castiglione dei Pepoli. Al momento dell’incidente nel negozio c’erano 5 persone: due sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna, i loro intervento è valso a verificare le condizioni di stabilità dell’edificio ed a mettere in sicurezza i locali.