Gli appuntamenti formiginesi del weekend di Natale

Ultimo weekend prima di Natale, in centro storico a Formigine. Sabato e domenica ritorna il trenino con partenza da piazza Calcagnini, tappa a Corlo e discesa in Acetaia Leonardi con degustazione di gnocco fritto e vin brulé. La durata del tour è di 1 ora e 20 minuti, dalle 9.30 alle 13, con partenze ogni 45 minuti.

Da sabato pomeriggio, saranno presenti nel parco del castello gli asinelli, con un’attività che porterà alla conoscenza di questi docili animali (è consigliata un’età minima di 4 anni).

Come ormai da tradizione, Babbo Natale scenderà dalla torre del castello domenica alle 10.30, in collaborazione con Avap Formigine e Cai Modena.

Nella stessa giornata alle 15.30, laboratorio creativo per bambini da 5 a 10 anni nell’atelier del castello (prenotazione obbligatoria, castello@comune.formigine.mo.it). A partire dalle 16 si esibirà il Coro Eloha Gospel, mentre dalle 17, direttamente dal corsi di tromba e trombone del Flauto Magico, suoneranno i ragazzi di Brass Insamm.

Sempre alle 17, ma presso l’Auditorium Spira mirabilis, si terrà l’appuntamento con il tradizionale concerto natalizio “Musiche sotto l’albero”. L’evento, sempre tanto atteso dalla cittadinanza, è promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Corale Beata Vergine Assunta e vedrà protagonista il Coro formiginese, con più di 30 cantanti e la direzione del Maestro Mario Tardini. Il concerto sarà un mix di musica colta e generi popolari che contribuirà a ricreare l’atmosfera magica del Natale; si

ascolteranno infatti brani quali Angel’s Carol, White Christmas, Jingle bells, Nedel, We wish you a Merry Christmas e tanti altri. A conclusione del concerto, l’Amministrazione comunale è lieta di invitare la cittadinanza per un brindisi natalizio (ingresso libero fino a esaurimento posti).

Tutti in piazza per scambiarsi gli auguri, la Vigilia di Natale, con il trenino che effettuerà il tour panoramico a Villa Gandini (durata 25 minuti, con partenze ogni mezz’ora).