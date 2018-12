Il budget 2019 di SGP in approvazione questa sera nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale dell’anno

» Economia - In evidenza - Politica - Sassuolo

Un utile d’esercizio pari ad € 47.854,00 a fronte dei 24.646 € del 2018: è questo il dato principale del Budget Sgp 2019 in approvazione, questa sera, nell’ultimo Consiglio Comunale dell’anno.

Il budget annuale è indispensabile per poter impostare quel controllo preventivo della gestione economico-finanziaria della società in modo da verificare costantemente il verificarsi delle condizioni che consentano il rispetto del Piano concordatario in continuità: un documento che risulta essere in linea con le previsioni effettuate in sede di piano industriale allegato alla proposta di Concordato in continuità che ha ricevuto l’omologa dal Tribunale di Modena il 23.12.2015.

Un budget 2019 che mostra il prospetto della gestione finanziaria e dello stato patrimoniale della Società partecipata dal Comune che continua nel suo piano di diminuzione dell’esposizione debitoria in linea con quanto sancito dal piano concordatario. Se a Bilancio 2017, infatti, i debiti di Sgp ammontavano ad € 76.772.747, nel budget 2019 si prevede che l’esposizione debitoria di Sgp ammonterà ad € 63.012.301 la cui parte principale, pari ad € 55.079.533, è rappresentata dai mutui contratti con gli Istituti di Credito.

€ 8.497.828 è l’ammontare previsto per il 2019 dei ricavi da vendite e prestazioni di Sgp: una cifra che rappresenta la sommatoria di diversi servizi tra cui spiccano €3.200.000 (in linea con il budget del 2018) per il Global Service, € 364.610 di ricavi da parcometri e parcheggi e €250.000 di ricavi da vendita immobili.