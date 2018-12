Ausl Bologna: rinnovo dell’esenzione del ticket e scelta del Medico di Medicina Generale, le scadenze di fine anno

» Bologna - Sanità

Sono poco più di 7.400 i cittadini residenti nel territorio dell’Azienda USL di Bologna che dal 1° gennaio potranno scegliere un nuovo Medico di Medicina Generale per sostituire il proprio che andrà in pensione entro la fine dell’anno.

E sempre dal 1° gennaio, inoltre, chi ne ha diritto, potrà presentare il rinnovo dell’autocertificazione per l’esenzione dal ticket sanitario per disoccupazione/reddito o perché lavoratore colpito dalla crisi.

Tutte le operazioni, che coinvolgono circa 24.000 cittadini, si possono eseguire anche on line dal sito ausl.bologna.it nella sezione Sanità on line.

Cambio del Medico di Medicina Generale

Sono 11 i Medici di Medicina Generale dell’Azienda Usl di Bologna che dal 1° gennaio andranno in pensione. Tutti i loro assistiti hanno già ricevuto la comunicazione con le istruzioni per scegliere il nuovo medico. 2.700 bolognesi lo hanno già fatto, mentre per i restanti 7.400 i canali preferenziali per farlo comodamente dal proprio domicilio, sono il modulo elettronico disponibile sul sito ausl.bologna.it nella sezione Sanità on line, il Fascicolo Sanitario Elettronico (nel caso in cui il proprio medico non fosse inserito in una medicina di gruppo o in rete), oppure attraverso gli sportelli Cup del territorio.

Rinnovo dell’esenzione ticket per disoccupazione/reddito o perché lavoratori colpiti dalla crisi

Dal 2 gennaio, i cittadini che desiderano rinnovare l’esenzione ticket per disoccupazione/reddito o in quanto lavoratori colpiti dalla crisi, potranno farlo da casa, utilizzando il modulo on line sul sito ausl.bologna.it nella sezione Sanità on line, o potranno recarsi agli sportelli Cup del territorio.

Nel 2018 circa 15.200 cittadini hanno presentato un’autocertificazione per il riconoscimento del diritto all’esenzione del ticket sanitario per reddito/disoccupazione, e circa 2.000 perché lavoratori colpiti dalla crisi.

Gli orari degli sportelli Cup durante il periodo festivo

A Bologna, dal 24 al 31 dicembre, sportelli sempre attivi la mattina ad esclusione di quello presso il poliambulatorio Carpaccio chiuso fino al 28 dicembre. All’Ospedale Maggiore e alla Casa della Salute Navile gli sportelli Cup saranno aperti anche al pomeriggio, escluso il 24 e il 31 dicembre. Dal 2 gennaio tutti i Cup riprenderanno la piena attività con gli orari abituali.

In Area Metropolitana, invece, sportelli Cup sempre attivi al mattino, nel periodo dal 24 dicembre al 5 gennaio. Dal 7 gennaio, piena attività per tutti gli sportelli.

Tutti gli orari per ogni singolo punto Cup sono disponibili online nel sito ausl.bologna.it, sezione Distretti.

Boom dei canali online dell’Azienda Usl di Bologna

Aumentano di oltre il 50%, tra il 2017 e i primi 10 mesi del 2018, le operazioni online sul sito dell’Azienda Usl di Bologna. Dalle oltre 11 mila del 2017, infatti, le transazioni amministrative tra i cittadini e l’Azienda Usl di Bologna, alla fine di ottobre 2018, erano salite a oltre 17 mila.