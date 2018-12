Cimiteri reggiani: avviate le procedure per l’apertura a Natale prossimo

» Reggio Emilia

L’Amministrazione comunale di Reggio Emilia prende atto del pronunciamento del Consiglio comunale che, con un atto di indirizzo, esprime l’intendimento di tenere aperti i servizi cimiteriali nel periodo delle festività natalizie.

L’Amministrazione avvierà nei prossimi giorni tutte le procedure interne necessarie a rendere operativa la misura a partire dall’anno prossimo.

Per quanto attiene Natale 2018, essendo l’atto in oggetto stato votato soltanto nella giornata di ieri, mancano i tempi tecnici minimi per poter organizzare in modo efficace tutto quanto è necessario per un corretto svolgimento delle operazioni richieste.