Digitalizzazione delle pratiche edilizie, da gennaio a Reggio Emilia ai documenti si accede on line

Vita più facile per cittadini e professionisti del settore edile che da gennaio potranno più agevolmente e velocemente prendere visione dei documenti edili relativi agli immobili presenti sul territorio reggiano. Il Comune di Reggio Emilia, a seguito di procedura di gara pubblica, ha infatti affidato la concessione del servizio di digitalizzazione e gestione dell’accesso telematico alle pratiche edilizie e urbanistiche con l’obiettivo di ridurre drasticamente i tempi di attesa di chi deve realizzare un intervento di recupero, acquistare o vendere un immobile.

“Si tratta di un’innovazione che incrementa l’efficienza dell’Amministrazione e migliora i servizi per cittadini e professionisti. La digitalizzazione delle pratiche edilizie consentirà di abbattere i tempi ed eliminare la carta, grazie a un percorso condiviso con gli ordini professionali che hanno collaborato nella definizione di questo strumento” ha detto oggi il sindaco Luca Vecchi illustrando la novità alla stampa.

“Questo progetto è parte di una più ampia strategia di digitalizzazione dei documenti della Pubblica amministrazione rispetto alla quale la nostra città è all’avanguardia” ha sottolineato Roberto Montagnani, dirigente del Servizio comunale Appalti e Semplificazione amministrativa, presento i dettagli del nuovo sistema.

La crescente attività edilizia relativa alla manutenzione e recupero del patrimonio edilizio esistente, che rappresenta oltre il 97% del totale dell’attività edilizia nel Comune di Reggio Emilia, necessita di una rinnovata e più efficacie modalità di accesso agli atti conservati nell’archivio generale del Comune. Sono infatti oltre 2700 le richieste annue di accesso all’archivio: da un lato l’obbligo della predisposizione dell’Attestato di Regolarità edilizia per la compravendita di un immobile, nonché le attività dei consulenti tecnici dei tribunali e più in generale qualsiasi intervento di riqualificazione edilizia dell’esistente necessitano infatti di poter avere rapido accesso alla storia edilizia dell’immobile oggetto dell’intervento.

Per poter garantire il rapido accesso alle oltre 230mila pratiche conservate presso l’Archivio del Comune è stata affidata la completa digitalizzazione delle pratiche al fine di rendere disponibili tali atti per via telematica, attraverso la concessione del servizio all’RTI Coopservice S.Coop. p. A. – Microdisegno Mouse Società Cooperativa sociale.

La concessione del servizio, affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglio rapporto qualità/prezzoo, avrà la durata di anni 12 mentre il costo stimato della digitalizzazione dell’archivio, interamente a carico del privato, è stimato in 1, 8 milioni di euro.

Da gennaio 2019 gli utenti potranno esercitare il diritto d’accesso o continuando a rivolgendosi di persona presso l’Archivio comunale di via Mazzacurati (pagando l’attuale tariffa pari a 30 euro), oppure rivolgendosi al concessionario in via telematica. In questo caso la tariffa sarà pari a 77 euro per ogni fascicolo edilizio ovvero per edificio. A questa cifra andrà aggiunto un costo variabile in base agli elaborati oggetto di download.

Rispetto ai tempi, se la via tradizionale consente di avere copia entro i 30 giorni previsti dalla legge per le richieste di accesso, la via telematica consentirà di ottenere la pratica scansionata entro al massimo 2 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.

Il nuovo servizio in fase di avvio avverrà in due fasi:

Prima fase: dal 7 gennaio 2019 al fine di avviare immediatamente il nuovo servizio di digitalizzazione, in attesa delle necessarie tempistiche per la messa on line del portale dedicato, è stato condiviso con il Concessionario l’attivazione di una fase transitoria che prevede l’invio da parte dei professionisti della richiesta di accesso/copia della pratica edilizia (PE) agli abituali canali di posta certificata del Comune di Reggio Emilia ovvero presentando richiesta cartacea presso l’Archivio comunale. Il modulo per la richiesta è scaricabile sul sito web dell’Amministrazione comunale. Il personale Comunale trasmetterà i dati inerenti la richiesta al Concessionario il quale ritirerà il fascicolo cartaceo e provvederà alla digitalizzazione della stessa. Il Concessionario comunicherà al richiedente il costo della tariffa da pagare mediante bonifico bancario su proprio c/c.

A seguito della comunicazione dell’avvenuto pagamento, il Concessionario comunicherà al richiedente la disponibilità al download della pratica edilizia richiesta. In questa fase la sicurezza del download verrà garantita da un sistema di autorizzazione e doppio controllo tramite OTP (one time password) via sms. Successivamente il Concessionario provvederà all’emissione della fattura/ricevuta fiscale nei confronti del richiedente.

Seconda Fase: da metà febbraio 2019 l’attività entrerà invece a pieno regime con la messa on line del portale dal quale sarà possibile fare direttamente la richiesta di download della pratica, previo pagamento. La richiesta di accesso/copia della pratica edilizia (PE) da parte dei richiedenti verrà inserita direttamente sul portale web del Concessionario, previa registrazione dell’utente. Il Concessionario ritirerà le PE richieste presso l’Archivio comunale di via Mazzacurati per la successiva digitalizzazione.

L’utenza visualizzerà direttamente tramite portale il costo totale dell’accesso e delle eventuali copie (pdf) richieste in download. A pagamento effettuato (on line, tramite i circuiti delle più diffuse carte di credito), il portale darà disponibilità al download della PE (o sua parte).