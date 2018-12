Domenica la Canovi Coperture Nolo 2000 riceve Marsala

» Sassuolo - Sport

Ultima partita casalinga del 2018 per la Canovi Coperture Nolo 2000 Sassuolo, che domenica riceverà tra le mura amiche la Sigel Marsala: inizio gara, come di consueto alle 17.00. Sarà l’ultima occasione dell’anno di vedere le neroverdi sul taraflex del Pala Paganelli: dopo domenica, Crisanti e compagne torneranno a giocare in casa il 6 gennaio, quando si troveranno di fronte Perugia. Nel mezzo, due trasferte molto insidiose: la prima, il 26 dicembre, a Ravenna e la seconda, domenica 30 a Torino.

Un periodo molto intenso per la formazione di Enrico Barbolini, reduce dalla sconfitta rimediata nello scorso weekend a San Marigano. Per le neroverdi, al momento quarte a 20 punti, le imminenti partite sono quindi fondamentali in ottica classifica generale e, soprattutto, per la qualificazione alla poule promozione.