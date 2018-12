Il balletto Statale Russo “Lezginka” il 26 dicembre al Teatro Celebrazioni di Bologna

» Bologna - Teatro

Il 26 dicembre al Teatro Celebrazioni il Balletto Statale Russo “Lezginka” farà rivivere al pubblico le tradizioni e la cultura del Caucaso con Caucasian Passion.

Composta da più di 30 elementi la compagnia presenta uno spettacolo travolgente e acrobatico per tutta la famiglia. I critici di tutto il mondo hanno acclamato lo spettacolo. Da New York a Tokyo il pubblico è stato incantato non solo dalla bellezza dei ballerini con le loro acrobazie mozzafiato ma anche dalla sensualità e dal lirismo delle donne, dai salti e dalle piroette al limite dell’umano, dall’agilità, dalla velocità e dall’umorismo di tutto il corpo di ballo.

Fondata nel 1958 La Compagnia si è esibita in 73 paesi davanti un pubblico di 20 milioni di persone, e lo spettacolo dell’ensemble al Lincoln Centre di New York è stato definito dal New York Post come “il più bello show del decennio”.

Un attestato dell’elevato valore creativo del collettivo è stato inoltre l’invito a partecipare al programma culturale nell’ambito del “G8” a San Pietroburgo, al IX Festival dell’arte russa a Cannes nel 2006, al Festival dell’arte russa in Italia a dicembre 2009, nonché a rappresentare la danza russa all’Expo 2015 di Milano.

Lo show Caucasian Passion emozionante e unico farà rivivere sul palco le tradizioni, i costumi e la storia di una terra esotica e affascinante come il Caucaso e conquisterà il pubblico con il virtuosismo e l’atletismo degli uomini e la grazia e il lirismo delle ballerine.

