Il Consiglio approva un ordine del giorno sulla parità di genere nello sport

Nel corso della seduta di oggi, l’ultima del 2018, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno per invitare il Parlamento a discutere ed approvare con urgenza una legge in materia di applicazione del principio di parità di genere nel settore sportivo. L’ordine del giorno, presentato dalla consigliera Roberta Li Calzi (Partito Democratico) e firmato dai consiglieri Simona Lembi, Piergiorgio Licciardello, Nicola De Filippo, Federica Mazzoni, Isabella Angiuli, Mariaraffaella Ferri, Francesco Errani (Partito Democratico), Amelia Frascaroli (Città comune) e Emily Clancy (Coalizione civica) è stato approvato con 22 voti favorevoli (Partito Democratico, Città comune, Movimento 5 stelle, Coalizione civica, Gruppo misto) e 5 non votanti (Lega nord, Forza Italia).