Reggio Emilia, Tortellata di Santo Stefano al circolo Gardenia per Dora – Emporio Solidale

» Reggio Emilia - Sociale

Santo Stefano a tavola, fra tradizione, condivisione e solidarietà. Torna anche nel 2018 l’ormai classica “Tortellata popolare di Santo Stefano” del Circolo Arci Gardenia. L’appuntamento è per mercoledì 26 dicembre alle 12.30 al Circolo Arci Gardenia in via Regina Elena 14, dietro alla farmacia.

Il menù prevede antipasti, tortelli a volontà di tre tipi, realizzati i a mano dai soci e dalle socie del circolo, acqua e frutta. Il tutto al prezzo popolare di 10 euro. Il ricavato del pranzo sarà devoluto a “Dora – Emporio Solidale”, il progetto attivo nel quartiere Gardenia per sostenere tramite la spesa gratis decine di famiglie reggiane in difficoltà economica.

Dopo il pranzo, il programma prevede una sorpresa letteraria natalizia e la classica tombolata con premi per tutti.

Per prenotare, contattare il bar del circolo o direttamente sul posto o tramite il numero 0522-512901. Il bar è aperto tutti i giorni dalle 14.30 a mezzanotte.