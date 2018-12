Christmas clean stations, controlli della Polfer

» Bologna - Cronaca

Il 20 dicembre, nell’ambito di una più vasta operazione di rilievo nazionale denominata “Christmas clean stations”, la Polizia di Stato di Bologna ha effettuato straordinari controlli presso lo scalo ferroviario di Bologna Centrale e presso le aree cittadine limitrofe.

L’operazione ad alto impatto è stata disposta dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza rispetto agli scali ferroviari anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato alle festività natalizie.

In particolare la Specialità Ferroviaria della Polizia di Stato ha impegnato 55 operatori suddivisi in 18 pattuglie che hanno identificato e controllato un totale di 250 persone.

Le attività, effettuate mediante i sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini di stazione, sono state ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone di ultima generazione in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici ed estese ai depositi bagagli, anche con il ricorso ad unità cinofile e metal detector.

All’operazione hanno preso parte anche il personale di Protezione Aziendale delle Ferrovie dello Stato e Guardie Particolari Giurate, il cui contributo ha agevolato le attività di osservazione e di intervento attraverso la canalizzazione dei flussi di viaggiatori su un numero limitato di varchi di accesso alla stazione presenziati dagli operatori.