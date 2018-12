Festività Natalizie: gli orari degli sportelli dell’AOU di Modena

» Modena - Sanità

Gli orari degli sportelli e delle attività di supporto amministrativo all’attività assistenziale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena resteranno sostanzialmente invariati nel periodo delle festività natalizie e di fine anno.

Cambieranno gli orari solo lunedì 24 e 31 dicembre. In queste due giornate gli sportelli QuiFacilenell’atrio centrale del Policlinico(sportelli polifunzionali dedicati all’accoglienza, accettazione, prenotazione e cassa) apriranno alle 7.30 e chiuderanno in anticipo alle ore 13,00 anziché alle 17.00.

Gli sportelli prenotazione e cassa dell’Ospedale Civile di Baggiovarail 24 e il 31 dicembre apriranno alle 8.00 e chiuderanno alle 12.00, anziché alle 15.00. Sarà invece regolarmente in funzione anche in queste giornate dalle 8.00 alle 14.00 il numero verde 800.433.422dedicato alle prenotazioni interne del Policlinico di Modena, solo il giorno 31 la chiusura è prevista alle 13.00 per aggiornare il sistema informatico alle nuove regole del ticket in vigore dal 1/1/2019.

Il call center per la prenotazione della Libera Professione(tel. 059 422.2755) nelle giornate del 24, 27, 28 e 31 dicembre sarà attivo dalle 8.00 alle 13.00. Resta attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, la prenotazione e la disdetta online sul sito www.aou.mo.it/libera